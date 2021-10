Dono indemnizado porque autoestrada lhe desvalorizou a casa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:12 Facebook

Carros a dois metros do jardim e a dez dos quartos acabaram com o sossego da família. A compensação decretada pelos tribunais ronda os 86 mil euros.

A construção de um troço da A32, entre São João da Madeira e os Carvalhos, deixou o logradouro de uma moradia a dois metros de distância da faixa de rodagem e os quartos a dez. O proprietário queixou-se de que a autoestrada provocou não só a desvalorização da residência, como também o fim do sossego que existia numa "zona tranquila, ladeada de árvores e muita privacidade". O Tribunal Administrativo de Aveiro, primeiro, e o Tribunal Central Administrativo do Norte, depois, deram-lhe razão e 11 anos depois condenaram a Auto-Estradas do Douro Litoral (AEDL) ao pagamento de uma indemnização superior a 86 mil euros.

Com uma vida profissional agitada em Vila Nova de Gaia, uma família optou, em 1997, por viver numa casa edificada no campo, longe do rebuliço típico das cidades. A calma desejada foi usufruída até outubro de 2010, quando a A32 foi aberta ao trânsito. Desde essa data, o "ruído decorrente do tráfego da A32" passou a ser "incomodativo e perturbador do sono dos moradores".