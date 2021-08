Doze cães mortos e onze subnutridos em hotel canino. Dona já foi identificada

T.R.A. Hoje às 16:59 Facebook

A responsável de um hotel canino em Mafra terá abandonado os cães a seu cargo por vários dias. Quando a GNR foi ao local encontrou vários animais já cadáveres e outros em subnutrição. Ainda foi possível salvar 11 cães. A mulher já foi identificada.

A denúncia que chegou à GNR de Mafra no passado dia 29 de julho falava no desaparecimento de uma mulher de 49 anos, responsável por um hotel canino naquele concelho. Os militares foram rapidamente até ao local e iniciaram buscas no sentido de localizar a mulher.

No decorrer das diligências, constataram a existência de 11 cães alojados em compartimentos, "sem condições higienossanitárias e com sinais evidentes de subnutrição", revelou fonte oficial da GNR. Viriam ainda a encontrar 12 cadáveres de animais na propriedade e também na casa da mulher.

Sete dos animais sobreviventes foram recolhidos pelo canil municipal de Mafra e os restantes quatro foram entregues aos legítimos proprietários. Os cadáveres foram encaminhados para a entidade competentes para a realização da respetiva necropsia.

Maus-tratos e abandono de animais de companhia

Entretanto, foi possível localizar e identificar a mulher, tendo sido elaborado auto de notícia pelo crime de maus-tratos e abandono de animais de companhia, tendo o mesmo sido remetido para o Ministério Público.

Ao que tudo indica, o espaço funcionaria como hotel de cães mas também como local de abrigo para cães recolhidos das ruas por cidadãos e associações enquanto aguardavam por alguém que os adotasse.

Segundo a associação Adoro Mimos, que há algum tempo chegou a colaborar com hotel, a responsável, que teria alguns problemas psicológicos e aditivos, "abandonou o espaço, sendo que no local ficaram vários animais", entregues à sua sorte.