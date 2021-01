Doze clientes apanhados a jogar as cartas e a beber álcool em café de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Elementos da Esquadra de Espinho identificaram, na noite de terça-feira, 11 clientes que se encontravam num café de uma galeria comercial da cidade a jogar às cartas e a consumir álcool. Juntamente com o proprietário do estabelecimento, foram todos alvo de coimas.

Todos os clientes que se encontravam no estabelecimento de restauração foram alvo de duas coimas, por incumprimento do dever geral de recolhimento e consumo de bebidas alcoólicas na via pública. O valor mínimo total das duas coinas aplicadas é de 200 euros por cada um dos clientes.

O estabelecimento foi encerrado e o proprietário alvo de um auto de notícia por desobediência, que será remetido a tribunal e pelo qual virá a responder pelo respetivo crime de desobediência. Esta ação da PSP de Espinho veio juntar-se a outras que têm decorrido nos últimos dias, numa ação permanente de fiscalização ao cumprimento das normas do estado de emergência.

No passado fim de semana, a PSP de Espinho tinha identificado 12 pessoas e o proprietário de um café em Anta/Guetim. Estavam a tomar café, contrariando as normas do estado de emergência. Os 12 clientes incumpriam com o impedimento de permanência no interior do estabelecimento, a proibição de ajuntamento de mais de seis pessoas também não utilizavam máscara.

O proprietário do café foi alvo de um auto de notícia por desobediência a ser enviado para tribunal. Também os clientes foram alvo de autos de notícia por contraordenação por não estarem de de máscara.

Ainda nesse fim de semana, o proprietário de um café de Silvalde foi alvo de um auto por parte da PSP de Espinho por estar a servir cafés a clientes e um condutor igualmente notificado por estar a circular fora do concelho de origem. O homem é residente em Ovar e encontrava-se em Espinho.

Em Ovar, a PSP identificou a proprietária de um bar por infração às regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas, assim como vários clientes, entre os quais três homens que se encontrariam escondidos no sótão.