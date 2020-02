Doze detidos em operação contra tráfico de droga na Grande Lisboa

Hoje às 10:31 Facebook

Doze pessoas foram detidas, esta quinta-feira, numa operação da PSP contra o tráfico de droga, que envolveu 24 buscas domiciliárias nos concelhos de Lisboa, Amadora, Sintra e Almada.

Segundo a Policia de Segurança Pública, a operação, que arrancou pelas seis horas de hoje, foi o culminar de uma investigação "que decorria há alguns meses" e que, inicialmente, estava relacionada com tráfico de droga no Bairro do Casal da Mira, na Amadora.

Durante a investigação, a PSP conseguiu estabelecer ligação entre grupos ligados ao tráfico de droga noutros concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

Na operação de hoje, que resultou na apreensão de drogas duras (cocaína e heroína), leves (haxixe e liamba) e de armas (gás pimenta, facas e munições), participaram cerca de cem elementos da PSP do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia e das equipas de prevenção e ação rápida.

A PSP agendou para as 11.30 horas uma conferência de imprensa, em Lisboa, onde serão prestadas declarações sobre esta operação.