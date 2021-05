"Droga do riso" à venda num bar em Albufeira

Marisa Rodrigues Hoje às 22:26 Facebook

Balões com óxido nitroso, a chamada "droga do riso", estavam a ser vendidos a clientes num estabelecimento de diversão noturna, em Albufeira. A GNR apreendeu um total de seis botijas deste gás. Uma delas estava no bar.

As patrulhas da GNR procediam a uma fiscalização de rotina para verificar o cumprimento do horário de encerramento dos estabelecimentos de diversão noturna quando notaram que, num desses locais, havia clientes com balões na mão e a inalar o óxido nitroso. O cenário, visível do exterior, levou os militares a entrar no bar.

Segundo o comandante do subdestacamento de Albufeira da GNR, Carlos Fraústo, as suspeitas confirmaram-se. "Foi encontrada uma botija, que estavam atrás do balcão, o proprietário foi identificado, não tendo apresentado uma justificação válida para a sua utilização", explicou.

Na sequência desta apreensão, que ocorreu na terça-feira, a GNR reuniu informações que permitiram localizar, no dia seguinte, o suspeito de fornecer o óxido nitroso ao bar. Os militares apanharam-no, em flagrante, a vender botijas numa rua da cidade e apreenderam mais cinco. "Tudo nos leva a crer que é o fornecedor da botija ao proprietário do bar", confirmou o comandante da Guarda.

Apesar de ser conhecido como "droga do riso", o óxido nitroso não é considerado, pela Lei de Combate à Droga, um produto estupefaciente. É um medicamento sujeito a receita médica e é utilizado em meio hospitalar.

Os militares elaboraram autos de contraordenação aos dois homens identificados e apreenderam um total de seis botijas e dezenas de balões.