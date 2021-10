"Droga nova" mata dois jovens em Macedo de Cavaleiros

Glória Lopes Hoje às 12:09 Facebook

Dois homens, com cerca de 25 anos, morreram no Hospital de Macedo de Cavaleiros, no sábado à noite, depois de terem dado entrada em paragem cardiorrespiratória, ao que tudo indica devido ao consumo de estupefacientes.

"Os bombeiros foram acionados pelo Centro de Orientações de Doentes Urgentes (CODU) para socorrer uma vítima que estaria a sentir-se mal e sonolenta, após ter consumido substâncias estupefacientes num apartamento na cidade. Quando os operacionais chegaram ao local, depararam-se com duas vítimas em paragem cardiorrespiratória, a quem deram assistência e transportaram para o hospital", explicou João Venceslau, comandante dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros.

Os jovens de nacionalidade brasileira, Gabriel Carreiro e Ricardo Wesley, trabalhadores da construção civil, foram transportados em paragem cardiorrespiratória para o hospital de Macedo de Cavaleiros, onde viriam a falecer.