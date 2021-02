Drone da PSP vigia ajuntamentos

Salomé Filipe Hoje às 13:17 Facebook

Drone disponível no comando distrital de Aveiro desde outubro tem facilitado o patrulhamento da cidade e a dispersão de agrupamentos na via pública.

O patrulhamento deixou de se fazer apenas por terra. Em Aveiro, atualmente, é feito também pelo ar. Desde outubro, o Comando Distrital da PSP tem ao dispor um drone, que utiliza para observar as ruas da cidade, em busca de ajuntamentos ilegais.

A carrinha da Polícia, descaracterizada, está estacionada junto ao Rossio. Mas os olhos dos agentes principais Edgar Paixão e Jorge Bernardino estão colados nos ecrãs, que lhes mostram as ruas paralelas ao canal urbano principal da ria de Aveiro, passando pelo Fórum Aveiro e terminando no Cais da Fonte Nova. Um está no exterior, a acompanhar as imagens pelo comando do drone. O outro no interior do veículo, a vê-las num televisor. Se detetam um possível ajuntamento, aproximam a imagem. "Aqui vê-se perfeitamente que são pessoas a passear os cães. Estão dentro da lei", assegura um deles.