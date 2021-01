"Drone térmico" procura idoso desaparecido em Vila Pouca de Aguiar

JN/Agências Hoje às 19:50 Facebook

Militares da GNR iniciaram, esta sexta-feira, buscas na localidade de Cidadelha de Jales, concelho de Vila Pouca de Aguiar, na sequência de um alerta para o desaparecimento de um idoso, registado na quinta-feira.

Nas buscas, a GNR de vila Pouca de Aguiar está a utilizar, além de várias patrulhas, um "drone" com câmara térmica, assim como meios cinotécnicos.

Segundo disse a força de segurança à Lusa, a GNR foi chamada hoje para o local, depois de ter sido dado o alerta do desaparecimento do idoso que vive sozinho mas que "terá alguns problemas de saúde".

O alerta foi lançado esta tarde no Facebook do Centro Social Planalto de Jales, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, onde o idoso é utente. Na nota publicada, refere-se que o homem foi visto pela última vez na quinta-feira de manhã e que, além da GNR de Vila Pouca de Aguiar, estão também a auxiliar nas buscas funcionárias do centro social.