Duarte Lima foi proibido por um juiz de sair do país

Nélson Morais com Lusa Hoje às 08:40

Medida de coação foi aplicada depois de o antigo deputado ter sido libertado da cadeia e logo detido outra vez. Em novembro, vai ser julgado por homicídio.

O ex-deputado Duarte Lima foi na sexta-feira proibido de se ausentar do país, por decisão tomada no processo de homicídio de Rosalina Ribeiro, a antiga secretária e companheira do milionário Lúcio Tomé Feteira, que vai a julgamento, no Tribunal de Sintra, em novembro.

Aquela medida de coação foi aplicada por um juiz de instrução depois de, na véspera, Duarte Lima ter sido posto em liberdade condicional, no processo em que foi condenado por burlar o BPN, e de ser detido assim que saiu da cadeia da Carregueira, em Sintra.