Duarte Lima será julgado em Portugal pela morte de Rosalina Ribeiro

Decisão foi conhecida nesta terça-feira. Ex-companheira do milionário Tomé Feiteira foi assassinada em 2009, no Brasil

Duarte Lima será julgado em Portugal pelo homicídio de Rosalina Ribeiro. A decisão foi decretada nesta terça-feira pelo juiz Pedro Lucas, do Tribunal Criminal de Lisboa. Rosalina Ribeiro, que herdou uma fortuna do milionário português Tomé Feiteira, foi assassinada em 2009, no Brasil, e Duarte Lima, que era seu advogado, é o principal suspeito de um crime cometido para, alegam as autoridades brasileiras, ficar com 5,2 milhões de euros.

Segundo o jornal Expresso, o julgamento irá decorrer no Tribunal de Sintra e contraria aquelas que eram as intenções do próprio Duarte Lima. Este foi ouvido na semana passada, através de uma videoconferência da prisão da Carregueira, onde está a cumprir uma pena de seis anos, e levantou objeções ao facto do julgamento da morte de Rosalina Ribeiro se realizar em Portugal. Alegou, então, que, com o julgamento a decorrer em Portugal, seria mais difícil à defesa do ex-líder parlamentar do PSP produzir prova, uma vez que haveria dificuldades, por exemplo, em ouvir testemunhas que estão no Brasil.

O Ministério Público opôs-se a esta pretensão, justificando que há meios tecnológicos suficientes para garantir a defesa do arguido. E, agora, o juiz Pedro Lucas, deu-lhes razão e marcou o julgamento para a comarca de Sintra.