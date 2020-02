Duas crianças escapam por pouco a tiro acidental em Penafiel

Mónica Ferreira e Roberto Bessa moreira Ontem às 23:49 Facebook

Um tiro de caçadeira, disparado acidentalmente, ontem à noite, em Duas Igrejas, Penafiel, não atingiu por pouco uma criança de seis anos e um adolescente, que estavam dentro de um carro.

Tudo aconteceu cerca das 20 horas, quando um homem, de 42 anos, se dirigiu ao café Palmeira para tirar satisfações com o dono de um carro no qual a filha tinha dado um pequeno toque.

Ao que o JN apurou, este partilhou uma fotografia no Facebook, pedindo ajuda na identificação da viatura que lhe batera. A jovem terá assumido a responsabilidade por eventuais estragos, mas o seu pai não gostou da forma como ele reagiu e foi ao café, à sua procura. Estacionou o carro no parque e dirigiu-se à mala, onde levava uma caçadeira. A filha, que passava no local e apercebendo-se das intenções do pai, tentou evitar que ele pegasse na arma. Na confusão, a espingarda disparou-se, ainda dentro da mala. O projétil atravessou a chapa e atingiu um carro ao lado, onde se encontravam um menino de seis anos e um adolescente, que só por sorte não foram atingidos.

Após o disparo, o homem foi retido pelos populares até à chegada da GNR. Foi depois conduzido para o posto de Penafiel e será hoje levado perante um juiz. Pode responder pelo crime de dano, visto ter a arma legalizada. Por ter sido usada uma arma de fogo, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.