Duas lanchas rápidas apanhadas com mais de quatro toneladas de droga

Uma operação conjunta da Força Aérea, Marinha, Autoridade Marítima e Polícia Judiciária levou à apreensão de duas lanchas rápidas usadas no tráfico de droga e quatro toneladas e meia de haxixe, em águas internacionais, a sul de Portugal continental.

Na sequência de uma missão de rotina de patrulhamento marítimo da Força Aérea, na qual foram monitorizados movimentos suspeitos das embarcações semirrígidas e equipadas com motores de elevada potência, foi concretizada uma "operação de abordagem em águas internacionais, visando as referidas embarcações que se encontravam juntas, a cerca de 60 milhas náuticas a sul de território continental".

"A bem-sucedida abordagem efetuada pelos meios da Marinha, operada por fuzileiros, permitiu a interceção, a detenção dos tripulantes e apreensão do produto estupefaciente, haxixe", revela a Polícia Judiciária em comunicado.

As embarcações foram conduzidas para o porto de Faro, local mais próximo da abordagem, a fim de se efetuarem as subsequentes diligências de investigação. Desta ação, resultou a apreensão de cerca de 127 fardos de haxixe, num peso total aproximado de 4500 quilogramas, e a detenção de cinco homens, com idade compreendidas entre 36 e os 49 anos.

Os detidos serão presentes à Autoridade Judiciária competente e a investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.