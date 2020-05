Duas mil máscaras falsificadas apreendidas por dia

Alexandre Panda Hoje às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipamentos de proteção individual não dão garantias por falta de certificação. Maioria das 100 mil máscaras apreendidas desde abril com selos de conformidade falsos.

A nova normalidade imposta pela pandemia de covid-19 obrigou a população a uma massiva procura de máscaras de todos os tipos. Mas muitas, quer cirúrgicas, ou com filtro de partículas como as FFP, quer as chamadas máscaras sociais, em tecido, não oferecem qualquer garantia de proteção contra a propagação da doença.

Por isso, a ASAE tem vindo a reforçar as fiscalizações a fábricas, armazenistas, lojas, farmácias e também a vendedores na Internet. Em média, desde o início de abril, os inspetores apreenderam cerca de duas mil máscaras por dia. A maioria com certificados de segurança falsos.