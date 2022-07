Duas mulheres detidas por queimada que causou incêndio em Vinhais

Duas mulheres, de 47 e 55 anos, foram constituídas arguidas pelo crime de incêndio florestal, no concelho de Vinhais.

As suspeitas foram detetadas pela GNR no seguimento de um alerta para um incêndio na freguesia de Tuizelo. "Os elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente deslocaram-se rapidamente para o local e apuraram que o incêndio teve origem numa queima de vegetação que acabou por se descontrolar e estender à zona envolvente", informou fonte do comando de Bragança.

No decorrer das diligências policiais, apurou-se que o incêndio consumiu cerca de 1500m2 de vegetação.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança. A ação contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vinhais.