Duas pessoas esfaqueadas em Famalicão. Homem em estado muito grave

Um homem com cerca de 30 anos ficou ferido com gravidade depois de ter sido esfaqueado, na noite de domingo, na Alameda Luís de Camões, no centro de Famalicão. Um outro homem foi atingido nas costas e sofreu ferimentos considerados ligeiros.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o ferido mais grave foi esfaqueado no tórax e foi assistido na sala de emergência do hospital de Famalicão. A outra vítima também foi transportada ao hospital.

Os Bombeiros Famalicenses e de Famalicão e a VMER socorreram os feridos e transportaram nos para o hospital de Famalicão.

As circunstâncias em aconteceram as agressões estão a ser investigadas pelas autoridades.