Duas vagas de roubos causaram medo entre 2007 e 2009

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi entre 2007 e 2009 que surgiu aquilo que as autoridades policiais denominaram como primeira "crise de ataques a multibancos". Do primeiro para o segundo desses anos, o número de assaltos aumentou de 121 para 152, o que significou o crescimento dos montantes roubados de um milhão para milhão e meio de euros. Em 2010, o famoso "gangue do multibanco" seria neutralizado e acusado de roubar mais de dois milhões de euros.

A criação, a meio de 2009, do primeiro sistema de tintagem de notas em caso de roubo ajudou a que a frequência dos crimes diminuísse nos anos seguintes. Mas a insipiência da tecnologia utilizada seria contornada aquando de uma segunda vaga de roubos, registada em 2016 e 2017.

Nestes dois anos, 320 multibancos foram assaltados. Primeiro, através do método de arrastamento, em que a máquina era presa a correntes e puxada por carros furtados; depois, através de rebentamentos com recurso a gás ou explosivos.