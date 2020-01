Dupla armada assalta bomba de gasolina e tenta roubar farmácia em Famalicão

Alexandra Lopes Ontem às 23:23 Facebook

Dois indivíduos armados com um revólver e uma espingarda e encapuzados assaltaram, ao início da noite desta sexta-feira, uma bomba de gasolina em Requião, e tentaram roubar uma farmácia em Oliveira de Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão.

Os indivíduos entraram numa farmácia em Oliveira de Santa Maria, por volta das 20 horas, e apontaram as armas aos funcionários que ali se encontravam, procurando a caixa registadora. Tentaram roubar a caixa mas não conseguiram e fugiram.

Depois terão seguido em direção a Requião, onde roubaram um posto de abastecimento de combustíveis situado à face da EN206. Pararam o Citroën branco em que circulavam na zona de abastecimentos e entraram na loja de conveniência com as armas de fogo apontadas ao funcionário, exigindo o dinheiro. Fugiram com 250 euros e um telemóvel.

A GNR de Famalicão e de Riba de Ave estão no local mas a investigação ficará a cargo da PJ.