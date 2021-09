Dupla tinha plantação de canábis em terreno de habitação

Salomão Rodrigues Hoje às 15:09 Facebook

A GNR de Ovar, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), deteve dois homens, com 31 e 54 anos, por tráfico de estupefacientes e cultivo de canábis, no concelho de Ovar.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de dois meses, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, que permitiram a apreensão de 13 plantas de canábis e vário material ligado ao tráfico e cultivo, como fertilizantes e controladores de temperatura.

Esta ação contou com o reforço de um binómio cinotécnico do Destacamento de Intervenção (DI).