"Ela não tem nada a ver com isto", garante marido de Carla Alves

Américo Pereira diz que há de provar ser inocente no caso em que é acusado de corrupção num negócio de compra de terrenos do seminário e critica que o nome da mulher seja chamado para o caso. "Ela não tem nada a ver com isto", garante.

"Tenho que me defender, não posso ouvir falsidades e ficar calado", começou por explicar o ex-autarca de Vinhais aos jornalistas.

Esta quinta-feira de manhã, ficou a saber-se que a nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem as contas bancárias arrestadas por causa de um processo judicial que envolve o marido, Américo Pereira.

Em defesa pessoal e da esposa, o ex-autarca explica que o que foi "arrestado foi o saldo das contas bancárias que existiam em março de 2022", e apenas "uma conta" em que Carla Soares era também titular.

Alegando que a discrepância patrimonial se explica por um "erro contabilístico", diz que tem justificações para todas as entradas e saídas de dinheiro, garantindo que não há "nenhuma entrada ilícita".

"O envolvimento da minha mulher é zero. É uma vergonha uma situação destas", defendeu. "Ela não tem rigorosamente nada a ver com isto. Vou-me defender", explicou o advogado de profissão.