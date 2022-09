"Ele estava a dizer-lhe que a matava. Depois, só ouvi gritos"

Homem partiu garrafa e matou mulher com golpe no pescoço após discussão junto a café em Odivelas. Casal tinha disputas recorrentes.

Em pleno centro de Odivelas, na segunda-feira, ninguém estava surpreendido com a morte de Cleidi Silva. As discussões e agressões frequentes entre a mulher angolana, de 38 anos, e o companheiro português já faziam prever a tragédia. Foi em mais uma das habituais desavenças que, domingo à noite, Carlos Pinheiro, 36 anos, alegadamente matou a companheira com um golpe no pescoço com vidros de uma garrafa de vinho que partiu, na rua, à frente de várias pessoas que comentavam e filmavam o que viam. O suspeito foi detido e ficou em prisão preventiva.

Maria Timóteo regressava a casa quando se deparou com o aparato. "Ele estava a ameaçá-la, a dizer-lhe que a matava. Depois, só ouvi gritos muito altos. Uma senhora disse que as últimas palavras dela foram "ai que me mataste"", relatou a jovem. Carla Dias já esperava este desfecho. "Infelizmente era muito previsível. Discutiam e insultavam-se todos os dias. Estavam sempre a provocarem-se aqui em frente ao café Mealssy, onde já estavam proibidos de entrar", contou a funcionária da Oclo-Óptica Ocular.