Eleições ditam novo bastonário da Ordem dos Advogados

Luís Menezes Leitão ficou sem hipóteses de ser reeleito. Paulo Pimenta e Fernanda de Almeida Pinheiro disputarão a segunda volta

Paulo Pimenta e Fernanda de Almeida Pinheiro vão disputar o cargo de bastonário da Ordem dos Advogados, após a realização da primeira volta do ato eleitoral que decorreu entre segunda e quarta-feira, por voto eletrónico. A advogada e única mulher concorrente ao cargo foi a mais votada, com 20,41% dos votos, seguindo-se Pimenta, presidente do Conselho Regional do Porto, com 20,14%.

O atual bastonário, Luís Menezes Leitão, ficou em terceiro lugar, com 3349 votos (16,16%), pelo que já não poderá ser reeleito. A segunda volta está limitada aos dois candidatos mais votados, desde que nenhum obtivesse mais de 50% dos votos, e será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro.

A votação decorreu numa plataforma com acesso limitado à devida credenciação. Desde o último ato eleitoral, em 2019, que os advogados utilizam o método de voto eletrónico. A extinção do voto em papel foi aprovada em julho de 2019, em assembleia geral, embora na altura não tenha sido consensual a implementação do novo método.

"Entraremos nesta nova etapa com a noção da expectativa criada em torno da Lista A e das responsabilidades inerentes. Continuaremos fiéis aos propósitos que motivaram a nossa candidatura e continuaremos a defender aquilo que entendemos ser o melhor para o futuro da Ordem dos Advogados", afirmou Paulo Pimenta, em reação aos resultados da primeira volta das eleições.