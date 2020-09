Agente da Polícia Marítima entre os detidos após apreensão de 133 fardos de haxixe

Marisa Rodrigues Hoje às 15:38 Facebook

Um elemento da Polícia Marítima do Algarve foi um dos três detidos na sequência de uma operação policial que resultou, esta terça-feira, na apreensão de 133 fardos de haxixe, com um peso total superior a quatro toneladas, no porto de pesca de Quarteira.

A Polícia Judiciária anunciou, em comunicado, que a operação foi efetuada em estreita colaboração com a Polícia Marítima.

"A apreensão ocorreu no passado dia 15 de setembro de 2020, no interior de uma embarcação, que se encontrava junto ao porto de pesca de Quarteira", pode ler-se na nota de imprensa.

Na sequência da investigação desenvolvida "foram detidos três homens", que foram submetidos a interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva. O JN sabe que entre os detidos está um elemento da Polícia Marítima do Algarve.