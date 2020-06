Elementos radicais dos "No Name Boys" suspeitos de apedrejar autocarro do Benfica

Nuno Barbosa com Luís Antunes e Rogério Matos Hoje às 09:57 Facebook

Elementos mais radicais do grupo No Name Boys terão estado na origem do crime. Casas de Lage, Grimaldo, Rafa e Pizzi vandalizadas. Futebol condena violência.

As autoridades suspeitam que o ataque à pedrada ao autocarro do Benfica foi protagonizado por membros da ala mais radical da claque não legalizada No Name Boys.

Segundo apurou o JN, este tipo de crime à segurança de transporte rodoviário não carece de queixa e é punível com pena de prisão de dois a oito anos. A noite de terror que feriu Weigl e Zivkovic teve, porém, mais episódios, com as habitações de Bruno Lage, Grimaldo, Rafa e Pizzi a serem vandalizadas com pinturas insultuosas e a assinatura do referido grupo de apoio. Nestes casos, as queixas contra desconhecidos vão seguir para as autoridades competentes.