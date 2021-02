Eletricista de Ermesinde detido por furtar volantes de automóvel

JN/Agências Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP do Porto deteve um eletricista indiciado por "inúmeros" furtos de volantes e outros componentes automóveis.

O Comando Metropolitano da PSP do Porto indica, em comunicado, que os últimos crimes atribuídos ao detido foram consumados entre as 15.30 e as 19 horas de quarta-feira, nos concelhos do Porto, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia.

O homem, de 33 anos, residente em Ermesinde, concelho de Valongo, foi detido nesse dia em Vilar de Andorinho, Gaia, numa operação da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

Dessa ação resultou também a apreensão de dois volantes de veículos automóveis, diversos pares de óculos de sol, assim como equipamentos supostamente utilizados na prática dos crimes.