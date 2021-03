Eliminaram videovigilância antes de assaltarem sapataria de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 17:08 Facebook

Uma sapataria do centro de Braga foi assaltada no domingo de madrugada. "Antes do assalto, os ladrões retiraram a câmara de filmar, para não ficarem gravados nas imagens [da câmara] de vídeo que nós tínhamos já para evitar esse tipo de situações", queixou-se a proprietária do estabelecimento.

Ao JN, Helena Sendão estimou prejuízos na ordem das centenas de euros. "Só a porta estroncada tinha custado 350 euros", contabilizou, acrescentando "os vidros partidos, para além dos diversos pares de sapatos furtados".

O estabelecimento, na Avenida General Norton de Matos (Largo dos Penedos), "já tinha sido alvo de tentativa de assalto aquando do primeiro confinamento".

"Além do prejuízo e do transtorno, isto é uma revolta muito grande que cresce, pois além de estarmos aqui a tentar lutar com esta situação de pandemia tão difícil, ainda aparece esta corja para nos deitar mais abaixo", referiu a comerciante nas redes sociais, já depois de ter participado o caso à PSP de Braga, que o transmitiu à Esquadra de Investigação Criminal.