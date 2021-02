Em 2019, houve 59 condenados por tráfico de influências e corrupção

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

Os tribunais portugueses condenaram 59 pessoas pelo crime de tráfico de influências e corrupção em 2019, a maioria concentrada em duas comarcas do Porto e três em Lisboa.

Os dados disponíveis no site de estatísticas da justiça indicam que, em 2019, foram condenadas 59 pessoas por tráfico de influência e corrupção, menos 15 que no ano anterior e menos 53 do que em 2017, durante o qual foram aplicadas 112 condenações.

Geograficamente, das 59 pessoas, 33 foram condenadas em tribunais da comarca do Porto, 10 na de Porto Este, três na comarca de Lisboa e outros três no Algarve.

Por estes dois crimes, há dois anos, foram constituídos 60 arguidos, um número que tem vindo a diminuir, dado que, em 2018, foram 112, e em 2017, foram constituídos arguidos 171 pessoas.

Nos mesmos dados pode verificar-se que, em 2019, deram entrada na Polícia Judiciária 552 processos por corrupção para investigação.

A estatísticas de 2019 indicam ainda que houve um aumento significativo do número de condenados por crimes informáticos, que passou de 170 em 2018 para 307 um ano depois.

Verificou-se também um acréscimo do número de arguidos, que passou de 402 em 2018 para 486 em 2019.