Em contramão no Porto com carro de 250 mil euros roubado

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 08:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Jardineiro de 21 anos detido na Rua da Constituição, no Porto, com Bentley furtado do Aeroporto de Lisboa na véspera. Jovem nem sequer tem carta.

Um Bentley a circular em contramão na Rua da Constituição, no Porto, pelas 2.30 horas da madrugada de segunda-feira, não podia deixar de chamar a atenção dos agentes da 3.ª Divisão da PSP. De imediato, abordaram o veículo de luxo e deram-lhe ordem de paragem. Viriam depois a constatar que o mesmo tinha sido furtado e que o condutor não possuía carta.

O jovem, um jardineiro de 21 anos e natural do Montijo, não ofereceu resistência e foi detido e levado para a Esquadra da Bela Vista. Não deu qualquer explicação para o carro estar na sua posse ou para as manobras perigosas que efetuou e que motivaram a intervenção dos agentes.

Leia mais na edição impressa ou versão e-paper.