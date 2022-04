Em dois dias, GNR deteve dois suspeitos de violência doméstica em Alvito

Em dois dias, a GNR deteve em Alvito, distrito de Beja, uma mulher e um homem por violência doméstica perpetrada contra os companheiros. O Tribunal de Cuba aplicou a ambos a mesma medida de coação, controlo por pulseira eletrónica.

Na passada quarta-feira, no recurso de uma ação de patrulhamento, os militares do Posto Territorial de Alvito foram alertados de que a agressora, uma mulher de 30 anos, se deslocava para a residência da vítima, o seu companheiro de 49 anos, o qual não pretendia qualquer contacto com a suspeita. A GNR deslocou-se ao local, onde presenciaram a mulher a agredir o homem, motivo que levou à sua detenção em flagrante delito.

No dia seguinte, quinta-feira, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) de Beja, a Guarda deteve um homem de 55 anos, suspeito da prática do mesmo crime. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, foi possível apurar que o suspeito agredia fisicamente e ameaçava a sua companheira de 37 anos, estando o casal em processo de divórcio. Na sequência das diligências efetuadas, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito pelos casos de violência reiterada contra a mulher.

Os dois detidos foram presentes no último dia do mês de março a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Cuba, tendo a ambos sido aplicada a medida de coação de afastamento da residência, proibição de contacto com a vítima, com controlo por pulseira eletrónica.