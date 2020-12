Embaixadora da Ucrânia: "Esperamos que haja mudança para que nunca se volte a repetir"

Luís Moreira Hoje às 21:00 Facebook

Irina Ohnivets, embaixadora da Ucrânia em Portugal, apela a que o julgamento da morte do imigrante seja justo e imparcial.

A Embaixada da Ucrânia em Portugal tem esperança de que o processo de indemnização à família do falecido Ihor Homenyuk, morto por agressões quando estava à guarda do SEF, seja concluído com a maior celeridade. Em entrevista ao JN, a embaixadora, Irina Ohnivets, disse ter a convicção que Portugal está empenhado em realizar mudanças no SEF para que este caso nunca se volte a repetir e também apela a que haja um processo imparcial e justo.

Como vê os recentes acontecimentos em torno do assassinato do cidadão ucraniano no aeroporto?