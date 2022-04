Emigrante morto em França por causa de empurrão em festa

Tiago Silva, natural de Oliveira de Azeméis, foi assassinado com um tiro na cabeça à frente da família. Espanhol confessou homicídio.

Tiago Silva, um emigrante de 32 anos, natural de Oliveira de Azeméis, foi assassinado com um tiro na cabeça, à frente dos dois filhos menores e da mulher grávida, em Buzet-sur-Baïse, no Sul de França, onde vivia há dois anos. O homicida, um cidadão espanhol, assim como dois alegados cúmplices portugueses foram detidos pelas autoridades francesas e anteontem colocados em prisão preventiva. Na origem do crime está uma discussão numa festa familiar durante a qual a vítima empurrou o cidadão espanhol.