Emitido mandado de captura internacional contra "Rei dos Aspiradores"

T.R.A. Hoje às 10:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram emitidos mandados de captura e detenção nacionais e internacionais contra o empresário alemão Matthias Schmelz. O "Rei dos Aspiradores" vai ser julgado por 21 crimes de recurso à prostituição de menores e 5 crimes de aliciamento de menores para fins sexuais, decidiu o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, que nunca identifica diretamente o empresário, os crimes indiciados terão ocorrido nos últimos meses de 2018 e em 2019, tanto num estabelecimento hoteleiro em Lisboa como na sua própria casa em Cascais.

Há cerca de três anos, após as notícias dos eventuais crimes, o alemão de 61 anos foi interrogado pelas autoridades e negou a prática de qualquer ilegalidade. Porém, pouco depois daquela diligência, Matthias Schmeltz fugiu do país, apanhando, segundo a acusação, um Uber para Madrid. De Espanha terá viajado para a África do Sul e, depois, para o Dubai.

PUB

Pagava entre 200 e 400 euros

Segundo a acusação do DIAP de Lisboa, Matthias, conhecido como "Rei dos Aspiradores", aproveitava-se do seu elevado estatuto socioeconómico para aliciar jovens com menos de 18 anos para manterem relações sexuais consigo. Em troca, pagava-lhes entre 200 e 400 euros.

Com o objetivo de conhecer novas menores, o empresário oferecia o dinheiro não só à menor que iria realizar os serviços sexuais, mas também às raparigas que as trouxessem até si.

Após a emissão de acusação, o arguido requereu a abertura de instrução. Todavia, como resulta do despacho de pronúncia, o arguido não colocou em causa os indícios recolhidos na fase de inquérito, pelo que, a 19 de janeiro, o juiz de instrução confirmou a acusação do DIAP de Lisboa.



"O Juiz de Instrução determinou ainda a emissão de mandados de detenção/captura nacionais, europeus e internacionais a fim de sujeitar o arguido a primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação", refere o comunicado da Procuradoria.