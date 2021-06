Empresa de transportes vendia gasóleo de forma ilegal

RP Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR apreendeu, em Olhão, 17 mil litros de gasóleo que iam ser vendidos diretamente a particulares pela empresa que assegurava o seu transporte.

O combustível, avaliado em cerca de 23 mil euros, foi apreendido pela Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal.

No âmbito de uma investigação, que incidiu numa empresa que efetuaria a venda ilícita de combustíveis, os militares da Guarda apuraram que o combustível era transportado em regime suspensivo e mantido em depósito nas instalações da empresa, que posteriormente efetuava a venda direta a particulares, sem possuir estatuto aduaneiro ou autorização para o efeito.

No decurso das diligências foram efetuadas duas buscas, uma nas instalações da empresa e outra na frota de veículos, que culminaram com a apreensão do combustível.

Foi identificado o responsável da empresa, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial Olhão.