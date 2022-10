Empresa que mede audiências televisivas alvo de buscas pela PJ

R.P. Hoje às 11:53 Facebook

A GFK, empresa que mede as audiências da televisão em Portugal, está a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ). Em causa estão suspeitas de adulteração dos resultados.

As buscas estão a ser efetuadas pela Unidade de Combate à Corrupção da PJ, com base num inquérito que corre no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, avança a CNN Portugal.

A adulteração dos resultados das audiências tem consequências diretas no mercado publicitário no nosso país. A empresa que efetua, ainda estudos de mercado, já havia negado as suspeitas no ano passado, quando foi tornado público que a Procuradoria-Geral da República (PGR) tinha recebido uma denúncia sobre a alegada adulteração.

Na altura, a GFK repudiou, "em absoluto, a tentativa de, infundada e injustamente, descredibilizar o sistema de medição de audiências televisivas", que, alegadamente, tinha o propósito de favorecer a SIC em detrimento da TVI.