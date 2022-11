Empresário confessa que construiu mais do que podia no Gerês

Um dos empresários julgados por construção ilegal na zona protegida da Albufeira da Caniçada, no Gerês, confessou esta quarta-feira, no Tribunal de Braga, que a obra foi para além do que tinha sido autorizado pela Câmara Municipal de Vieira do Minho. A área tinha o triplo da dimensão das alegadas ruínas de casas velhas que possibilitaram a edificação e que, afinal, tudo indica terem sido currais.

Fernando Neves, de 71 anos, residente em Vila do Conde, também reconheceu que as fotografias juntas ao processo para licenciamento na autarquia, não representam o terreno que adquiriu em Louredo, Vieira do Minho. As fotos falsas simularam a existência de construções antigas que lhe deram direitos de construção e cuja autenticidade é colocada em causa pelo Ministério Público.

Fernando Neves admitiu ter construído "um sala e um quarto", mesmo depois de ter sido "informado verbalmente" na Câmara que nunca seria autorizado tal aditamento para a zona que está abrangida pelo Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada, do Parque Nacional da Peneda-Gerês.