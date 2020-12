Empresário de Leiria fugido à justiça faleceu na Gâmbia

Francisco Pedro Hoje às 12:06, atualizado às 12:55 Facebook

Antigo administrador da União de Leiria matou um assaltante que acabara de ser detido pela GNR, mas livrou-se de pulseira eletrónica e fugiu de Portugal.

O empresário e ex-administrador da SAD da União de Leiria, António Bastos, morreu aos 67 anos, na Gâmbia, país onde se refugiou e continuou a atividade empresarial no ramo da construção civil, depois ter sido condenado a 13 anos de prisão, por um crime de homicídio, e ter fugido de Portugal em 2011.

Segundo fonte próxima da família, o empresário estava com uma filha na Gâmbia, desde 2016, e faleceu na passada terça-feira. Ainda não são conhecidos pormenores sobre a causa da morte, nem se o seu funeral se realiza naquele país africano ou se o corpo será trasladado para Portugal.

Em nota publicada nas redes sociais, a União Desportiva de Leiria manifestou o seu "profundo pesar pelo falecimento do seu antigo sócio e dirigente", que desempenhou funções diretivas no clube, entre 1997 e 2005, e também foi um dos primeiros subscritores e administrador da extinta UD Leiria Futebol SAD.

António Bastos havia sido condenado a 13 anos de prisão, por ter matado um homem, em 2009, na sequência de um assalto ao estaleiro de uma das suas empresas, no concelho de Porto de Mós. O suspeito teria ido ali furtar gasóleo e já tinha sido capturado por militares da GNR, quando o empresário apareceu, munido de uma caçadeira, e disparou contra ele, provocando-lhe a morte.

Durante o julgamento, o empresário alegou que a arma disparara acidentalmente, mas os tribunais não aceitaram a tese.

Depois de a sua condenação em primeira instância ter sido confirmada pelo Tribunal da Relação de Coimbra, o empresário interpôs um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Em dezembro de 2011, quando ainda aguardava pelo veredito final, livrou-se da pulseira eletrónica e fugiu para fora do país.

O seu paradeiro manteve-se desconhecido até fevereiro de 2016, ano em que António Bastos foi detido pelas autoridades da Guiné-Bissau, na posse de um documento de

identificação falsificado. Durante as diligências no tribunal de Bissau, Bastos voltou a iludir a polícia, conseguindo fugir novamente, desta vez para a Gâmbia, que não tem acordo de extradição com Portugal.