Empresário de Palmela encontrado morto e amarrado em Tróia

Um empresário da região de Palmela foi encontrado, na última noite, morto e amarrado, dentro de casa, num empreedimento de luxo, em Tróia, concelho de Grândola.

Segundo foi possível apurar, haveria indícios de grande violência, com uma poça de sangue no chão, junto ao cadáver. Constantino Fernandes dos Santos, com cerca de 70 anos, era dono de uma empresa agropecuária no Pinhal Novo, concelho de Palmela.

O crime terá acorrido segunda-feira, tendo a GNR sido chamada ao local cerca das 20 horas. Posteriormente, o caso transitou para a Polícia Judiciária.

Junto ao empreedimento Troia Atlantic Villas, onde o corpo foi encontrado, o ambiente é, esta tarde, de grande serenidade e não é possível o acesso ao interior.