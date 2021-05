Empresário escondeu caçadeiras e carabinas com que ameaçava ex-companheira

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:20 Facebook

GNR apreendeu 12 armas, muitas delas ilegais, em casa de um empresário do setor automóvel da Trofa. Homem agrediu ex-companheira devido a divergências sobre a educação do filho

Um empresário suspeito de agredir a ex-companheira tinha 12 armas escondidas em casa, na Trofa. Algumas das caçadeiras e carabinas, assim como uma pistola, estavam ilegais, tinham sido usadas para ameaçar de morte a vítima, de 33 anos, e foram, nesta quarta-feira, apreendidas pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Porto da GNR.

Agressor e vítima nunca casaram, mas mantiveram uma relação ao longo de vários anos e foram pais de uma criança, hoje com sete anos. Em 2016, a mulher resolveu colocar um ponto final no relacionamento, mas começou a ser injuriada, ameaçada de morte e agredida. Num dos episódios de violência, foi atacada a murro e teve necessidade de ser operada a uma fratura no nariz.

Novamente agredida

Apesar de o casal estar separado, os problemas mantiveram-se, causados pelos ciúmes do empresário do setor de automóvel e, sobretudo, por divergências relacionadas com a educação do filho. Em janeiro deste ano, a mulher foi novamente agredida ao ponto de ter de receber tratamento hospitalar e apresentou queixa. O caso passou a ser, desde então, investigado pelo NIAVE que, só na última quarta-feira, teve autorização para proceder a buscas à residência do agressor e a um armazém e o carro que este possui. Nessa diligência, os militares descobriram 11 armas de fogo, mais uma arma de ar comprimido e diversos cartuchos de calibre 12, que estavam escondidas num compartimento da habitação.

Segundo a vítima, o empresário chegou a referir que iria usar as caçadeiras, carabinas ou a pistola, algumas delas ilegais, para a matar e, por esse motivo, todas as armas foram apreendidas. Já o empresário foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Matosinhos.