Empresário de Gondomar ligado ao caso Noite Branca desaparecido desde dia 28

José Pires, mais conhecido como "Pirinhos", desapareceu a 28 de maio, sem deixar qualquer rasto. A família teme que o empresário de 52 anos possa ter sido sequestrado ou alvo de um ajuste de contas. Pirinhos esteve envolvido no processo Noite Branca e, em 2009, foi mesmo raptado e torturado, por causa de um negócio de droga que teria corrido mal.

Fonte policial confirmou ao JN o desaparecimento do empresário de Gondomar, referenciado pelas autoridades por ligações ao tráfico de droga. Todas as possibilidades estão em cima da mesa, adiantou a mesma fonte, incluindo um ajuste de contas, tendo em conta o seu passado alegadamente ligado ao submundo do crime e ao sequestro de que já tinha sido alvo.

Raptado e torturado em 2009