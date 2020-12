Empresário que matou ex-trabalhador manda cinco mil euros aos filhos da vítima

Sandra Ferreira Hoje às 07:39 Facebook

Empresário matou à pancada ex-trabalhador que lhe exigiu pagamento de dívida.

Com a aproximação da leitura do acórdão, Dimitri Custóias, empresário de 33 anos, acusado de ter assassinado um ex-trabalhador à pancada, em Vilarouco, São João da Pesqueira, mandou segunda-feira dois cheques, cada um de 2500 euros, aos dois filhos da vítima (assistentes) e uma carta. "Pede desculpa, lamenta e compreende o sofrimento da família, mas diz que não teve intenção de matar. Houve pancadaria e um azar", contou ao JN João Nabais advogado do arguido.

Segundo explicou ao tribunal, Dimitri "foi sensível ao apelo da juíza presidente" que, na sessão anterior, o tinha questionado sobre se algum dia havia perguntado à família da vítima se precisava de ajuda. "Nesse sentido, o arguido escreveu uma carta a dar uma explicação à família e, independentemente da indemnização, dá já cinco mil euros para as necessidades", justificou o advogado.