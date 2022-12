Empresário revoltado com demora da justiça após furto de cofre com 100 mil euros

Portuense de 78 anos assaltado em agosto só foi ouvido no Ministério Público em dezembro. Cofre com 600 quilos tinha poupanças e joias de família.

Numa madrugada de agosto, Herculano Rodrigues ficou sem as poupanças de uma vida e as memórias de um casamento de 55 anos. Furtaram-lhe um cofre de 600 quilos com 54 mil euros em dinheiro e outro tanto em ouro. Três meses depois, o processo ainda não tinha saído do Departamento de Ação e Investigação Penal (DIAP) do Porto. O empresário só seria chamado a depor a 12 de dezembro. Herculano não percebe a demora e teme que os ladrões já estejam longe. A Procuradoria Geral da República confirmou JN que o processo está no DIAP e avança que foram solicitadas diligências à PSP e à Polícia Judiciária (PJ).

O crime ocorreu a 16 de agosto, por volta das duas horas da manhã. A vizinha ouviu barulho e apercebeu-se de muita luz na rua. Viu um carro estacionado em sentido contrário. Nessa manhã, Herculano Rodrigues, 78 anos, abriu a porta do escritório na rua Bento Carqueja, no Porto. Inseriu o código no alarme, mas em vez de o desligar, ligou-o. Pensou que a filha se tinha esquecido de o ativar. Foi só quando entrou que se apercebeu de que tinha sido roubado.