Empresário suspeito de abuso sexual de criança no Sabugal

Um empresário de 46 anos foi detido no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, pela alegada prática de um crime de abuso sexual de criança.

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito foi detido na cidade do Sabugal através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, pela presumível prática "de um crime de abuso sexual de criança, sobre uma menor com 10 anos de idade".

"Na sequência da receção da denúncia, foram desenvolvidas diversas diligências de investigação que, entretanto, permitiram identificar o autor do crime em causa, bem como as circunstâncias em que o mesmo teve lugar, no interior de um estabelecimento comercial, propriedade do suspeito, ora detido", acrescenta a nota.

Fonte da PJ da Guarda referiu à agência Lusa que o empresário é estrangeiro e está radicado no concelho do Sabugal, onde desenvolve a sua atividade empresarial no ramo do comércio.

O suspeito foi presente às competentes autoridades judiciárias que lhe decretaram a entrega do passaporte e aplicaram as medidas de coação de apresentações trissemanais (junto das autoridades policiais) e a proibição de frequentar os seus estabelecimentos comerciais.