Empresários de diversão protestam em Famalicão

Um grupo de empresários de diversão e restauração itinerantes concentrou-se, na manhã desta segunda-feira, em frente à Câmara de Famalicão para sensibilizar para as suas dificuldades, apelando a que não se cancelem festas e romarias ou para que se estudem alternativas que lhes permitam trabalhar.

A semana passada os empresários estiveram em Barcelos, e seguem agora para Braga."O intuito é perceber junto dos municípios como será com as festas e romarias onde costumamos trabalhar", notou Francisco Bernardo, presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Diversão. 2020 foi "um ano negro" e este ano não se afigura melhor.

"Queremos antecipar o não cancelamento das festas e estudar alternativas, como aconteceu em alguns casos no ano passado", revelou.

Em Famalicão, o presidente da Câmara, Paulo Cunha, solidarizou-se com os empresários e disse estar recetivo a estudar alternativas. "A Câmara procurará, logo que haja condições do foro sanitário, reunir com para estudar o regresso", adiantou. Sensível às dificuldades do setor, o autarca garantiu que haverá um grupo de trabalho para "definir um roteiro" que permita o regresso ao trabalho, logo que seja possível.