Empresários do negócio dos pinhões julgados por fuga milionária ao Fisco

Acusados de usarem negócios e serviços fictícios para encobrir compra de centenas de toneladas de pinhas. Esquema travado pela Unidade de Ação Fiscal da GNR foi usado entre 2015 e 2018

Negociou e comprou centenas de toneladas de pinhas de pinheiro-manso com indivíduos que não passavam fatura e queriam receber na hora e em dinheiro vivo. Para justificar fiscalmente as saídas de verbas, um empresário do Montijo criou um esquema de faturas falsas, envolvendo dois cúmplices e cinco empresas. Em apenas três anos, transações fictícias de 21 milhões de euros lesaram os cofres do Estado em 1,3 milhões, até a Unidade de Ação Fiscal da GNR e Autoridade Tributária acabar com o negócio. Foram recentemente acusados de fraude fiscal qualificada.

Segundo o despacho de acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o principal arguido, Avelino P., 47 anos, tinha um grave problema para resolver. Alguns clientes importantes, grossistas habituados a trabalhar em total legalidade e com transparência fiscal, faziam grandes encomendas de pinha mansa, exigiam fatura e pagavam por transferência bancária.