Contratos suspeitos de 700 mil euros motivam buscas em empresas municipais de Lisboa

Adjudicações diretas de 700 mil euros a duas empresas detidas por advogado motivam buscas da Polícia Judiciária.

Suspeitas de viciação de contratos entre duas firmas de consultadoria e informática, as empresas municipais de Lisboa Gebalis e EMEL e as juntas de freguesia de Santa Maria Maior, Misericórdia e São Vicente, levaram a Polícia Judiciária (PJ) a realizar, esta quarta-feira, buscas em todos estes alvos e no escritório de um advogado da capital que é sócio de ambas as firmas e foi constituído arguido. Em causa estão mais de 700 mil euros em adjudicações diretas às empresas privadas, entre 2010 e 2017. Serviços da Assembleia Municipal de Lisboa também foram alvos de busca.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ recolheu indícios de que na origem dos contratos de adjudicação direta às empresas Sportix e Versus estejam crimes de corrupção, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem. Estas firmas terão sido favorecidas, em detrimento de outras em contratos para fornecimento de serviços de informática, desenvolvimento ou implementando projetos.