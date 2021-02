Encapuzados agridem empregado de pastelaria em emboscada e levam mil euros

Rogério Matos Hoje às 15:47 Facebook

Um grupo de três homens encapuzados assaltou um funcionário de uma pastelaria em Santo António da Caparica, em Almada, e levou o dinheiro que tinha com ele, cerca de mil euros destinados a vencimentos.

O assalto decorreu na manhã de sábado, às 8 horas. O grupo esperou pela vítima enquanto esta entrou na pastelaria e voltou a sair com dinheiro. O funcionário foi agredido na testa com uma coronha da arma que os assaltantes traziam, uma caçadeira, e foi assaltado.

A GNR da Costa da Caparica deslocou-se ao local, mas os assaltantes tinham-se posto em fuga. A arma foi recuperada ainda nessa manhã quando um militar da GNR, de folga, viu um dos assaltantes fugir e partiu em seu encalce. Na fuga, largou a caçadeira, recuperada pelas autoridades.

Horas mais tarde, às 12.30 horas, uma patrulha da GNR identificou a carrinha utilizada no roubo a circular no IC20, entre Almada e Costa da Caparica. Dada a ordem de paragem, o condutor não obedeceu e fugiu.

Com a GNR no seu encalce, a carrinha despistou-se perto do Monte da Caparica. Dois ocupantes fugiram para o bairro e outro foi detido por resistência e coação.

O caso do assalto passou para a Polícia Judiciária de Setúbal, por se tratar de um crime com arma de fogo. A PJ já tem na sua posse a caçadeira e a possível identificação dos suspeitos, os que fugiram na carrinha.

A vítima recebeu tratamento num centro de saúde, tendo sido suturado com um ponto.