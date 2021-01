Encapuzados assaltam carrinha de tabaco e fogem com 50 mil euros em Alcochete

Rogério Matos Hoje às 11:25 Facebook

Quatro homens encapuzados assaltaram esta manhã de segunda-feira uma carrinha de tabaco, que tinha no interior 50 mil euros em numerário, e fugiram, em Alcochete.

O condutor da carrinha foi abordado pelos suspeitos na rotunda do Passil, em Alcochete, e, perante as ameaças de morte, saiu do veículo. Os assaltantes fugiram com o dinheiro num veículo próprio.

Não foi utilizada qualquer arma de fogo, apurou o JN, neste assalto que ocorreu às 8.40 horas.

A vítima não ofereceu resistência e não foi agredida, tendo logo depois do assalto alertado as forças de autoridade.

A GNR tenta agora localizar e identificar os suspeitos.