Encapuzados assaltam papelaria na Foz do Douro no Porto

Dois homens encapuzados e armados pelo menos com uma faca assaltaram, na tarde desta terça-feira, uma papelaria da zona da Foz do Douro, no Porto.

Segundo fonte policial, um dos assaltantes entrou no estabelecimento, cerca das 15.15 horas, e, empunhando uma faca, forçou a gerente a entregar-lhe o dinheiro da caixa - cerca de 80 euros -, apropriando-se também de vários maços de cigarros, enquanto o cúmplice permanecia na porta.

Os assaltantes, que aparentavam medir 1,70 e 1,80 metros, puseram-se imediatamente em fuga, aparentemente apeada.