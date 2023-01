Encapuzados assaltam posto de combustível à mão armada em Sintra

Dois homens encapuzados assaltaram um posto de combustível em Algueirão, Sintra, com recurso a arma de fogo e fugiram com 380 euros em dinheiro. O único funcionário deste posto não resistiu ao assalto e não sofreu ferimentos.

O roubo ocorreu na noite de quarta-feira, às 22.20 horas.

Os dois suspeitos, encapuzados, dirigiram-se ao posto de combustível no Largo José Lopes Miranda, em Algueirão, concelho de Sintra e no interior ameaçaram o funcionário com arma de fogo para entregar o dinheiro em caixa.

Consumado o roubo e na posse de 380 euros em dinheiro, os suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura.

A PSP foi acionada e dirigiu-se ao local, mas os suspeitos já tinham fugido.

O caso transitou para a Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga o crime.