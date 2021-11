Encapuzados assaltam supermercado e são detidos pela PSP na fuga

Rogério Matos Hoje às 15:56 Facebook

Dois encapuzados assaltaram, nesta tarde de domingo um supermercado em Almada, mas foram detidos pela Equipa de Intervenção Rápida da PSP na fuga. Os dois suspeitos, de 18 e 15 anos, tinham na sua posse o dinheiro roubado e a arma do crime, uma caçadeira de canos serrados.

O assalto deu-se às 12.50 horas num supermercado localizado na Rua Professor Egas Moniz, em Almada. Os dois suspeitos entraram no estabelecimento e roubaram o dinheiro que havia nas máquinas registadoras, ameaçando os funcionários com uma arma de fogo.

A PSP foi alertada e fez deslocar ao local a Equipa de Intervenção Rápida. Os agentes da PSP intercetaram os suspeitos de 18 e 15 anos quando estes saíram do supermercado.

Os dois encapuzados ainda tentaram fugir, mas foram detidos no local pela PSP. Na sua posse tinham o dinheiro do assalto e a arma do crime. Serão agora presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação.