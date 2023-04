Encapuzados assaltaram papelaria em Ermesinde

Três indivíduos encapuzados assaltaram, na madrugada desta quarta-feira, uma papelaria na zona da Travagem, em Ermesinde.

O assalto ocorreu cerca das 4.15 horas e os encapuzados entraram, por arrombamento do vidro da porta, na Papelaria Alberto Sousa, na Rua de Elias Garcia. Remexeram o interior do estabelecimento e apenas terão levado a gaveta da caixa registadora com algum dinheiro.

Em seguida, fugiram num automóvel Saab de cor escura e com matrículas falsas.

PUB

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a efetuar as primeiras diligências.